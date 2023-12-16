Блокировка границы с Польшей: какая ситуация с очередями на пунктах пропуска

В настоящее время разблокирован только КПП "Дорогуск-Ягодин".

По состоянию на субботу, 16 декабря, на пунктах пропуска на границе с Польшей въезда в Украину ожидают 2400 грузовых автомобилей.

Об этом "Укринформу" сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"На направлениях, где блокировка продолжается, по информации польских пограничников, по состоянию на утро ожидают 2400 грузовиков: Шегини — 1200, Рава-Русская — 550, Краковец — 650", — говорит представитель ГНСУ.

По его словам, из-за разблокированного пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин" в Волынской области за минувшие сутки проехали более 1200 грузовиков.

На границе со Словакией сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород-Вишнее-Немецкое" ожидали 450 грузовиков, а блокирование движения транспортных средств из Украины временно прекратилось.

Напомним, утром 14 декабря пропуск грузовиков частично восстановлен на границе со Словакией — в пункте пропуска "Ужгород", совместимом с КПП "Вышнее Немецкое". К слову, движение авто словацкие перевозчики снова заблокировали 11 декабря.

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