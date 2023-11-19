Блокировка границы с Польшей: в пунктах пропуска стоят почти 3 тысячи грузовиков

Польские перевозчики протестуют в пунктах пропуска на границе с Украиной.

На границе с Польшей на утро воскресенья, 19 ноября, в пунктах пропуска было скопление около 2900 грузовых транспортных средств из-за блокирования движения польскими перевозчиками.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Движение для грузовиков продолжает блокироваться польскими перевозчиками. В конце концов, они пропускают за час по несколько грузовиков в обоих направлениях, как тех, которые едут с территории Польши, так и тех, которые едут на территорию этой страны", – отметил он.

По состоянию на утро 19 ноября 1200 автомобилей находятся в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец", еще 500 автомобилей ожидает в направлении "Равы-Русской".

Перевозчики также пытаются выбирать другие направления, где они могут более или менее быстро пересечь границу, что в свою очередь добавляет скопления в очередь.

"К примеру на направлении пункта пропуска "Шегини" на территории Польши находится около 1300 грузовиков, ожидающих возможности проследовать в направлении Украины, и ориентировочно 400 грузовиков совокупно ожидают направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Смольница", – добавил Демченко.

С 6 ноября началась забастовка польских перевозчиков, требующих отменить транспортный безвиз для Украины. Польские перевозчики будут бастовать на границе из-за чрезмерной конкуренции после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.

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