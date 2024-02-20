Блокировка границы с Польшей: забастовщики ослабили ограничение движения – где можно проехать

Польские митингующие обещают несколько ослабить блокировку на пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Устилуг".
Вечером, 20 февраля, польские забастовщики ослабили ограничение движения у границы с Украиной.
Об этом передает Госпогранслужба Украины.
По информации ГПСУ, после 17:00 возобновилось движение легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Хребене — Рава-Руська". Протестующие также заявили о готовности ежечасно пропускать по 1 грузовику в обоих направлениях.
Кроме того, участники польские митингующие готовы пропускать незначительное количество транспорта через пункт пропуска "Зосин-Устилуг".
В частности, они планируют пропускать:
- каждые полчаса по 5 легковых автомобилей в обоих направлениях,
- ежечасно по 1 грузовику на въезд в Польшу,
- ежечасно по 3 грузовика на въезд в Украину.
Автобусы в обоих направлениях обещают пропускать в обычном режиме.
Напомним, что сегодня, 20 февраля, польские фермеры-протестующие устроили полную блокаду движения на границе Украины через пункт пропуска "Медика-Шегини. Кроме того, движение грузовиков практически отсутствовало на пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".
ТСН.ua собрал все, что известно о польской блокаде границы с Украиной.
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