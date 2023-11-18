Пограничники продолжают следить за ситуацией.
Очереди на трех пунктах пропуска в направлении Украины, фактически заблокированных польскими протестующими, утром 18 ноября увеличились. В общей сложности там находится около 2800 грузовиков.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Блокировка движения продолжается
Акции протеста со стороны польских перевозчиков проходят на подступах к границе Украины. Речь идет о трех КПП: "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".
"По состоянию на утро в очередях скопилось около 2800 грузовых транспортных средств. Видим определенное даже увеличение с предыдущим днем", – констатировал Демченко.
Что касается погрузки, польские коллеги сообщили, что на пункте:
- "Краковец" находится около 1200 грузовиков;
- "Ягодин" – 110 транспортных средств;
- "Рава-Русская" – 500;
Очереди возникли и на граничащем со Словакией пункте пропуска "Ужгород". Сутра пересечение границы в направлении Украины ожидало около 460 грузовиков.
Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы. Они требуют восстановить разрешительную систему для водителей, действовавшую до полномасштабного вторжения.
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