Очереди на трех пунктах пропуска в направлении Украины, фактически заблокированных польскими протестующими, утром 18 ноября увеличились. В общей сложности там находится около 2800 грузовиков.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Блокировка движения продолжается

Акции протеста со стороны польских перевозчиков проходят на подступах к границе Украины. Речь идет о трех КПП: "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

"По состоянию на утро в очередях скопилось около 2800 грузовых транспортных средств. Видим определенное даже увеличение с предыдущим днем", – констатировал Демченко.

Что касается погрузки, польские коллеги сообщили, что на пункте:

"Краковец" находится около 1200 грузовиков;

"Ягодин" – 110 транспортных средств;

"Рава-Русская" – 500;

Очереди возникли и на граничащем со Словакией пункте пропуска "Ужгород". Сутра пересечение границы в направлении Украины ожидало около 460 грузовиков.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы. Они требуют восстановить разрешительную систему для водителей, действовавшую до полномасштабного вторжения.

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