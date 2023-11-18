Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Блокировка границы с Украиной: какая ситуация на пунктах пропуска

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
59
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Блокировка границы с Украиной: какая ситуация на пунктах пропуска

Польско-украинская граница/Коллаж ТСН.ua

Пограничники продолжают следить за ситуацией.

Очереди на трех пунктах пропуска в направлении Украины, фактически заблокированных польскими протестующими, утром 18 ноября увеличились. В общей сложности там находится около 2800 грузовиков.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Блокировка движения продолжается

Акции протеста со стороны польских перевозчиков проходят на подступах к границе Украины. Речь идет о трех КПП: "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

"По состоянию на утро в очередях скопилось около 2800 грузовых транспортных средств. Видим определенное даже увеличение с предыдущим днем", – констатировал Демченко.

Что касается погрузки, польские коллеги сообщили, что на пункте:

  • "Краковец" находится около 1200 грузовиков;
  • "Ягодин" – 110 транспортных средств;
  • "Рава-Русская" – 500;

Очереди возникли и на граничащем со Словакией пункте пропуска "Ужгород". Сутра пересечение границы в направлении Украины ожидало около 460 грузовиков.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили блокаду границы. Они требуют восстановить разрешительную систему для водителей, действовавшую до полномасштабного вторжения.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
59
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация