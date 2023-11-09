Блокировка границы с Украиной: польские перевозчики ранее работали в РФ и Беларуси

Бастует только одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков, ранее работавших на рынке РФ и Беларуси.

Польские перевозчики, блокирующие границу с Украиной, ранее работали в РФ и Белоруссии.

Об этом сообщили в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, говорится на сайте Федерации работодателей Украины.

Отмечается, что бастует только одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков. Их не поддержали другие ассоциации, а польское правительство дважды обращалось с просьбой остановить акцию.

Украинское правительство до сих пор не получало официальных обращений польских забастовщиков и все требования известны только из СМИ.

Заместитель генерального директора ФРУ Юлия Гончарова сообщила о наличии проблем с экспортом продукции из-за больших очередей на границе. По ее словам, средняя задержка грузов составляет для 40% респондентов — 5-10 дней, для 53% — 10-15 дней, остальные заявили либо о скором пересечении границы (до 5 суток), либо о задержке более 15 суток.

"Ситуация, которая сложилась на границе, имеет несколько составляющих и влияет уже не только на экспорт производимой украинской продукции, но и на будущие контракты 2024 года, а значит, наполнение бюджета в следующем году", — сказала она.

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Последствия блокирования экономики Украины

Председатель Совета Федерации работодателей Украины и совладелец Костопольского завода стеклоизделий Дмитрий Олейник проинформировал, что повышение стоимости логистики в 2,5 раза составляет дополнительные 7-8% себестоимости продукции. Ноябрь и декабрь являются важным временем для заключения контрактов на будущий год.

И уже сегодня иностранные потребители сомневаются и говорят украинским производителям: "Уважаем, уважаем, ценим ваше качество, устраивает цена. Но учитывая те риски, которые мы видим, что формирует позицию сегодня, то программа-минимум – мы будем уменьшать объ ем. То есть мы будем замещать доставщиками, к примеру, польскими", — объяснил ситуацию Дмитрий Олейник.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему поляки блокируют границу с Украиной и как этот вопрос можно решить.

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