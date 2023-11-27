Блокировка границы: в правительстве Польши назвали свои требования и пожаловались на Украину еврокомиссару

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо своему украинскому коллеге Александре Кубракову, в котором призвал выполнить требования польских протестующих.

Об этом сообщили в польском министерстве инфраструктуры.

По мнению польского министра, одна из причин протеста – электронная очередь, введенная Украиной для грузовиков, возвращающихся в ЕС без груза. Такая система якобы делает невозможным выполнение дальнейших заказов и снижает конкурентоспособность компаний. Кроме того, по мнению митингующих, новая система допускает неравное отношение к перевозчикам из Украины и Польши.

В письме Адамчик призвал к "срочным действиям по выполнению требований польских автоперевозчиков". Он предлагает отменить обязательную регистрацию грузовиков в электронной очереди не менее двух пунктов пропуска: Зосин – Устилуг и Нижанковичи – Мальховичи.

Кроме того, перевозчики-протестующие требуют, прежде всего, возобновления разрешений на международные перевозки для украинских водителей, которые были отменены согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.

Для этого Адамчик обратился к Европейскому комиссару по транспорту с просьбой, чтобы украинские транспортные фирмы снова были вынуждены получать разрешения.

В польском Мининфраструктуры также отметили, что сейчас идет подготовка к заседанию Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе. На нем намерены обсудить последствия соглашения об отмене необходимости получения разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков.

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорохуск" и "Рава-Русская-Хребене".

Вчера, 26 ноября, стало известно, что на границе с Польшей есть случаи блокирования гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что польские забастовщики планируют круглосуточную блокировку движения по направлению пунктов пропуска "Медика-Шегини".

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