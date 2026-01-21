ТСН в социальных сетях

Украина
250
Блокировка границы: польские фермеры анонсировали новые протесты – детали

Путешественников просят учитывать эту информацию и спланировать свой маршрут.

Елена Капник
В пятницу, 23 января, польские фермеры снова собираются перекрывать границу с Украиной. Речь идет о пункт пропуска «Долгобычев — Угринов» Львовской области.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По информации от польской стороны, фермеры планируют устроить забастовку перед пунктом пропуска «Долгобычев — Угринов».

«Ожидается, что блокировка автодороги, ведущей в пункт пропуска со смежной стороны, будет продолжаться с 11:00 до 15:30 по польскому времени», — говорится в сообщении.

Хотя в целом, подчеркивают таможенники, сельхозпроизводители Польши анонсируют проведение акции протеста в течение всего дня. Именно поэтому путешественников просят учитывать эти обстоятельства и для пересечения границы выбирать альтернативные КПП.

Как сообщалось, на границе с Польшей остановлено оформление грузовых автомобилей. В частности, в пунктах пропуска «Медика» и «Хребенне» временно приостановлена работа базы данных, используемой для оформления фур с грузом, направлявшихся на выезд из Украины.

