Блокировка карточек мужчинам за неявку в ТЦК: адвокат объяснил, когда это может произойти

Вокруг потенциальной блокировки карт мужчинам за неявку в ТЦК идет немало обсуждений. На самом деле это просто манипулирование фактами.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua с адвокатом Ростиславом Кравцем.

Что на самом деле происходит из блокировки карт

По словам правозащитника, теоретически карты могут заблокировать, но заблокировать их могут не просто так в связи с тем, что лицо не обратилось в ТЦК, не пришло в ТЦК за повесткой, которую она получила или не получила, а в соответствии с исполнительным производством.

"То есть на сегодняшний день в случае, если лицо нарушает военный учет или уклоняется от мобилизации в кодексе Украины об административных правонарушениях предусмотрены две статьи – 210-я и 210-я со значком 1, которые устанавливают соответствующую административную ответственность", – констатировал Кравец.

Все происходит так:

ТЦК составляет соответствующий административный протокол и приглашает лицо;

человек не появляется;

комиссия направляет этот протокол в исполнительную службу;

исполнительная служба направляет уже требование в банк;

банк блокирует этот счет, взимает эти средства в соответствии с размером штрафа и разблокирует дальше счет.

"Если мы возьмем вообще, возможно — да, действительно возможно. Однако для этого нужно быть соблюдена определенная процедура", — уверяет Ростислав Кравец.

Специалист акцентирует: лицо, против которого составлен такой протокол, может обратиться в суд и есть большие шансы, что ему удастся обжаловать его в связи с пропущением сроков привлечения к административной ответственности. Это прежде всего связано с наличием этой единой базы военнообязанных, резервистов и призывников. Согласно кодексу Украины об административных правонарушениях, отметил Кравец, срок привлечения к административной ответственности составляет 2 месяца с момента, когда произошло это правонарушение.

"А учитывая, что эта база у нас работает с 2017 года, то фактически, что касается вопросов военного учета, то ТЦК уже давно пропустил все сроки (в 99%) по каждому из военнообязанных по привлечению за нарушение военного учета", – сказал адвокат.

Однако относительно уклонения от мобилизации ТЦК нужно доказать, что лицо получило повестку и без уважительной причины не явилось в ТЦК.

"Поэтому фактически сами блокировки карт возможны исключительно исполнительной службой и только после составления соответствующего административного протокола, который не будет обжалован в судебном порядке. Если в судебном порядке он обжалован, то соответственно никто ничего до момента вступления в силу решения никому не заблокирует. Более того, после списания суммы штрафа (от 1000 до 3500 гривен) со счета, соответственно он дальше разблокируется", — отмечает Кравец.

Напомним, в Сети распространяют фейк о блокировании банковских карт уклоняющимся за неявку в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

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