Блокировка кредита Орбаном: Зеленский сказал, как это может ударить по армии Украины

Зеленский / © Офис президента Украины

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с финансовой помощью Европейского Союза. Заявление он сделал на фоне обсуждения возможной разблокировки соответствующего займа.

Как отметил глава государства, решение о предоставлении Украине займа было согласовано всеми лидерами ЕС заранее, однако его реализация затягивается. Украина рассчитывает на скорейшее решение этого вопроса или альтернативный механизм финансирования.

Реклама

«Предоставление Украине ссуды — это позиция, согласованная всеми лидерами ЕС в конце 2025 года. Альтернатива этому шагу — это вопрос сегодня в Европейский Союз», — говорит глава Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Украина будет благодарна, если европейцы смогут разблокировать этот формат.

«Если не разблокируют, мы надеемся на альтернативу, которая позволит получить эти средства, иначе украинская армия будет недофинансирована», — пояснил президент.

По его словам, будет недофинансировано производство дронов разных типов и систем ПВО.

Реклама

«Потому что мы оттуда выделяем деньги и на европейские системы ПВО и на американские ракеты РАС-3. Это риск для всех. Это риск европейской безопасности. Я считаю, что никакого краха не будет, и европейцы решат и этот вопрос», — подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что от этого финансирования напрямую зависит производство вооружения и усиление систем противовоздушной обороны Украины. В то же время, он выразил надежду, что европейские партнеры найдут решение и обеспечат необходимую поддержку.

Напомним, в Европарламенте резко раскритиковали премьера Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования помощи Украине. Его назвали «полезным идиотом России», ведь, по мнению евродепутатов, действия Орбана фактически играют в пользу Кремля. На фоне этого в Евросоюзе усиливаются призывы ограничить влияние Венгрии, в частности, рассматривают возможность лишения ее права голоса.

ЕС приостановил выделение миллиардов евро Венгрии из-за позиции правительства Виктора Орбана, блокирующего финансовую помощь Украине. В Брюсселе считают, что подобная политика Будапешта нарушает принципы сотрудничества.