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Блокировка польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Блокировка польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

Очереди есть на границах со всеми соседними странами.

По состоянию на 21 декабря в очередях на границе с Польшей на въезд в Украину стоят около четырех тысяч грузовиков.

Об этом "Укринформу" сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"По информации польских пограничников, по состоянию на утро ожидают в очередях 3900 грузовиков: Шегини – 900, Рава-Русская – 630, Краковец – 590, Ягодин – 1760", – сообщил спикер.

На границе со Словакией по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 370 грузовиков.

Венгрия: по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 550 грузовиков.

Румыния: с утра в пункте пропуска "Порубное" ожидало проезда 900 грузовиков.

Как сообщалось, в Польше украинские водители перекрыли несколько трасс. Протестующие объясняют, что им надоела блокада украинской границы.

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Дата публикации
Просмотры
287
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