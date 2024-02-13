Блокирование польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

На утро 13 февраля заблокировано пять пунктов пропуска на границах Украины с соседней Польшей. В настоящее время на этих направлениях в очередях находятся около 1250 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Вчера до 10:00 польские фермеры блокировали два направления — "Ягодин" и "Рава-Русскую". Затем они возобновили блокировку пункта пропуска "Шегини", а также стали блокировать КПП "Устилуг" и "Угринов". Это пять направлений, где блокируют движение именно грузовых средств", — рассказал представитель Госпогранслужбы.

По его словам, на пунктах пропуска "Устилуг" и "Угринов" очереди практически отсутствуют. Больше всего грузовиков напротив Ягодина и Равы-Русской — это фуры, которые на территории Польши ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины.

"Пропускается небольшое количество грузовиков. Через час по каждому из направлений блокировки могут пропустить одну-три машины – как в сторону Польши, так и на выезд из Польши. Все зависит от организаторов и участников блокировки, от их желания пропустить", – говорит Демченко.

Он подчеркнул, что не блокируется движение для других видов транспорта: легковушки и автобусы свободно пересекают границу в обоих направлениях.

Напомним, 9 февраля польские фермеры снова начали акцию протеста в направлении трех КПП: "Ягодин", "Рава Русская" и "Шегини". Все действия происходят на территории Польши в направлении пунктов пропуска на разных участках.

Впоследствии польские фермеры объявили, что будут блокировать еще два пункта пропуска с Украиной от 12 февраля. Речь идет о КПП "Устилуг" и "Угринов".

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