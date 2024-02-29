Блокировка польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

Фермеры почти не выпускают грузовики из Украины.

Польские фермеры продолжают блокировать границу. Они почти не пропускают грузовики – из Украины в Польшу. По состоянию на утро 29 февраля на всех шести пунктах пропуска в очереди находится около 2200 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Ситуация остается неизменной. Польские фермеры продолжают блокировать шесть пунктов пропуска, усложняя движение именно для грузовых транспортных средств в обе стороны", — подчеркнул он.

Больше всего грузовиков собралось напротив пункта пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин". К примеру, на последнем направлении "критически низкие" показатели пересечения. За минувшие сутки в сторону Украины проехали около 70 грузовиков. Впрочем, протестующие вообще не пропускают грузовики, едущие в сторону Польши.

Кроме того, существенно уменьшилось количество пересечений границы еще и на КПП "Шегини". За минувшие сутки границу пересекли 35 грузовиков, 24 — в направлении Украины.

"Фактически пропускались по одному грузовику в час. Десять грузовых транспортных средств проследовали в сторону Польши — то есть еще меньше, чем один грузовик в час", — подчеркнул Демченко.

Напомним, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша и Украина могут временно закрыть границу. По его словам, это будет временное и болезненное решение для обеих сторон.

В свою очередь, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что со стороны Украины никто не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей.

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