Блокирование польской границы: какая ситуация на пунктах пропуска

По состоянию на 6 марта, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков до шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в страну – 2300 грузовых автомобилей.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, с пятницы, 1 марта, польские протестующие вообще не пропускали грузовики в обоих направлениях на КПП "Шегини". В понедельник, 4 марта, протестующие решили пропускать в сторону Украины по 12 грузовиков раз на 12 часов. Таким образом границу пересекло по 60 фур в обоих направлениях. Это очень низкие показатели, отметил Демченко.

Поляки также не пропускают машины, следующие из Украины в Польшу, через пункт пропуска "Ягодин". Из Польши пропускают очень медленно. За прошедший день граница пропустила лишь 70 грузовиков в этом направлении.

В то же время легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.