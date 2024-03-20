Блокировка польской границы: какая ситуация, пропускают ли автомобили и автобусы

По состоянию на утро 20 марта польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска на границе с Украиной. В очередях на территории Польши находится 850 грузовых транспортных средств, больше всего напротив КПП "Ягодин".

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, поляки пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях или вообще ограничивают движение по отдельным направлениям.

"В настоящее время польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", где фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины, а также пропускают на въезд в Польшу всего несколько грузовиков в сутки" по направлению "Шегини", за минувшие сутки таких было пять", — подчеркнул представитель ГНСУ.

Польские фермеры пропускают через КПП "Ягодин" и "Шегини" малое количество автомобилей из Польши. За минувшие сутки границу пересекло 70 и 40 фур соответственно.