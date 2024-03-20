Блокировка польской границы: какая ситуация, пропускают ли автомобили и автобусы

Больше грузовиков напротив пунктов пропуска "Ягодин".
По состоянию на утро 20 марта польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска на границе с Украиной. В очередях на территории Польши находится 850 грузовых транспортных средств, больше всего напротив КПП "Ягодин".
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, поляки пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час в обоих направлениях или вообще ограничивают движение по отдельным направлениям.
"В настоящее время польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши по направлению пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская", где фиксируются нулевые показатели пересечения границы на выезд из Украины, а также пропускают на въезд в Польшу всего несколько грузовиков в сутки" по направлению "Шегини", за минувшие сутки таких было пять", — подчеркнул представитель ГНСУ.
Польские фермеры пропускают через КПП "Ягодин" и "Шегини" малое количество автомобилей из Польши. За минувшие сутки границу пересекло 70 и 40 фур соответственно.
Демченко подчеркнул, что легковые автомобили и автобусы свободно пересекают границу всех КПП. Для этих категорий транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.
Напомним, 20 марта Polskie Radio сообщило, что власти Польши договорились с фермерами о запрете транзита некоторой агропродукции из Украины. Договоренность предполагает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, действующее с середины сентября прошлого года. Оно касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.