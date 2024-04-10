Блокирование польской границы: какая ситуация, пропускают ли автомобили и автобусы

Очереди из грузовиков есть и на заблокированных КПП, и на разблокированных.

По состоянию на 10 апреля польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска на границе – это "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Демченко отмечает, что автобусы и легковые автомобили протестующие пропускают. Также поляки не блокируют груз с гуманитарной помощью.

По его словам, на заблокированных пунктах пропуска в очередях находятся 450 грузовых транспортных средств. В частности, на крупнейшем инфраструктурном направлении на границе с Польшей — "Ягодине" — за сутки проехало всего 70 грузовиков в сторону Украины. К слову, пропускная способность этого пункта пропуска 1200-1400 грузовиков в течение суток.

Образуйся очереди и на уже разблокированных направлениях. КПП "Краковец" и "Шегини", где ожидают 700 и 600 грузовиков соответственно.

Как сообщалось, вечером 5 апреля на одном из КПП на границе начали пропускать небольшое количество грузовиков. Речь идет о пункте пропуска "Рава Русская-Гребенное", что во Львовской области.

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