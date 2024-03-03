Блокировка польской границы: какова ситуация, пропускают ли автомобили и автобусы

На утро 3 марта на границе с Польшей в дальнейшем блокируют все шесть направлений для грузовых транспортных средств. Протестующие не препятствуют движению легковых автомобилей и автобусов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых транспортных средств. Есть значительное осложнение для пересечения границы и как в направлении Украины, так и в направлении Польши. В очереди на территории соседней страны на въезд в Украину находится 2,4 тыс. грузовых транспортных средств.

Больше грузовиков фиксируют в направлении КПП "Краковец" и "Ягодин".

"Напомню о том, что это (КПП "Ягодин" — Ред.) крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. В настоящее время пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину. За прошедшие сутки таких было только 70 "Вместо этого ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", — рассказал Демченко.

Сложная ситуация и у пункта пропуска "Шегини". По словам спикера ГНСУ, польские фермеры на днях полностью заблокировали возможность проезда грузовиков в обоих направлениях. Исключение – фуры, которые везут гуманитарные или важные грузы для Украины.

Напомним, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша и Украина могут временно закрыть границу. По его словам, это будет временное и болезненное решение для обеих сторон.

Читайте также: