Блокирование польской границы: какая ситуация, пропускают ли автомобили и автобусы

Очереди из грузовиков есть и на заблокированных КПП, и на разблокированных.

По состоянию на вторник, 16 апреля, польские фермеры блокируют движение грузового транспорта на трех пунктах пропуска – "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу – движение для них не ограничивается.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко "Укринформ" и "УП".

На сегодняшний день на этих трех заблокированных пунктах в очередях на территории Польши в общей сложности находится около 600 грузовиков. Также Демченко подчеркнул, что из-за этих трех заблокированных КПП польские протестующие за минувшие сутки, 15 апреля, вообще не пропускали грузовики в сторону Польши.

Кроме того, из-за "Угринов" они не проехали ни одной фуры в сторону Украины. По состоянию на 12:00 с начала суток 16 апреля через "Угринов" в сторону Украины проследовали всего пять грузовиков и ноль — в сторону Польши. По словам Демченко, на КПП "Угринов" поляки меняют свои интересы: либо вообще не пропускают грузовики, либо же дают пересечь границу буквально нескольким авто.

А самый большой пункт на польской границе "Ягодин" пересекло всего 70 грузовиков — тогда как его пропускная способность — 1400 грузовиков в обоих направлениях.

Кроме того, образовались очереди по ранее разблокированным направлениям пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини": 900 и 450 грузовых транспортных средств соответственно. Впрочем, Демченко отмечает, что по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины так и на въезд.

Как сообщалось, в ГНСУ рассказали о ситуации на границе с Белоруссией. В настоящее время перемещение техники и личного состава российской оккупационной армии не зафиксировано.

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