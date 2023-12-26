Блокировка польской границы: в ГНСУ рассказали об очередях на пунктах пропуска

На разблокированном КПП "Медика-Шегини" также есть очередь.

По состоянию на утро вторника, 26 декабря, на границе Украины и Польши в очередях стоят более трех тысяч грузовиков на въезд в страну.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает "Укринформ".

По информации польских пограничников, ситуация в пунктах пропуска такова: Рава-Русская — 900 грузовиков, Краковец — 640, Ягодин — 1500.

Демченко подчеркнул, что 24 декабря было разблокировано движение по направлению пункта пропуска Шегини. В настоящее время там в очереди остаются 700 грузовых автомобилей.

На границе со Словакией, на КПП "Ужгород", сторону Украины ожидали проезда 560 грузовиков. На въезд из Венгрии в пункт пропуска "Тиса" находится 750 фур, а в "Порубном", что на румынской границе, — 750 грузовых транспортных средств.

Напомним, 24 декабря польские фермеры завершили блокировку пункта пропуска "Медика-Шегини". Акция завершилась в 09.30. Таким образом, поляки завершили блокировать один из КПП.

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