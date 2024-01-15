Блокировка румынами и поляками границы Украины: в Госпогранслужбе рассказали о ситуации на пунктах пропуска

В то же время, все виды транспорта, кроме грузовиков, а также пешеходы в обоих пунктах пропуска оформляются установленным порядком как на въезд, так и на выезд из Украины.

На границах Украины с Румынией и Польшей блокируется движение грузовиков.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона, какая ситуация сейчас на пунктах пропуска на границе, где происходит блокировка движения транспорта.

"Сегодня (в понедельник, 15 января — ред.) третий день, когда снова начались действия по блокированию на территории Румынии. В течение выходных, в субботу и воскресенье, блокировку мы фиксировали, по информации, которую мы имеем от румынских коллег, напротив пункта пропуска "Порубное" – это с румынской стороны пункт пропуска "Сирет", – отметил представитель ГНСУ.

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Демченко добавил, что где-то в трех километрах от границы на автодороге представители аграрного сектора перекрывали движение для грузовиков. Такие действия они совершали, начиная со дня, и вечером их завершали.

"Сегодня снова возобновилась блокировка. Но уже, к сожалению, на двух направлениях: опять же, по направлению пункта пропуска "Порубное", и добавилось еще направление пункта пропуска "Красноильск" – это с румынской стороны пункт пропуска "Викову-де-Сус", – сказал он. – К 17:00 по направлению ЧП "Порубное" отмечалось частичное замедление движения, а уже в 17:00 румынская сторона сообщила об "определенном прекращении движения грузовиков в сторону Румынии".

Демченко отметил, что это связано с теми действиями, которые совершают представители, осуществляющие блокировку.

Относительно направления ЧП "Красноильск", спикер отметил, что там движение практически с начала блокировки не осуществляется.

Демченко также рассказал, что на выезд из Украины по направлению ЧП "Порубное" в єЧерзі находится около 600 грузовиков, физически не присутствующих на границе. А по направлению ЧП "Красноильск" – там "живая" очередь, электронная там не действует и пересекать границу там могут только пустые грузовики. Ориентировочно в 17:30 около 20 транспортных средств ожидали там возможность пересечения границы в сторону Румынии.

"От румынских коллег у нас пока нет информации, сколько на этих направлениях находится в очередях грузовиков в сторону Украины", — отметил он.

Говоря о ситуации на польской границе, Демченко отметил, что ситуация там практически неизменна. Блокируются три направления: "Ягодин", "Рава-Русская" и "Краковец". По состоянию на сегодняшнее утро около 1 тыс. 200 грузовых транспортных средств ожидали возможности пересечения границы в сторону Украины.

"Более или менее интенсивное движение оставалось по направлению пункта пропуска "Краковец", наименьшее – по направлению пункта пропуска "Ягодин", – рассказал он.

Спикер ГНСУ напомнил, что 6 января было разблокировано направление ЧП "Шегини — Медика". Сейчас движение там происходит "достаточно интенсивно" — около 500 грузовиков в сутки в обоих направлениях. В то же время, это направление также имеет очередь: по состоянию на утро 15 января – около 950 грузовых транспортных средств.

"И за последнее время, за последние дни мы видим постепенное увеличение очереди по направлению границ со Словакией и Венгрией. На территории этих стран в сторону Украины находилось, на утро, где-то по 500 грузовых транспортных средств. Это направления пунктов пропуска "Ужгород" и "Тиса" соответственно. Но здесь также, к счастью, движение не блокируется и интенсивность движения происходит как в сторону Украины, так и в сторону тех стран", — сказал он. Демченко добавил, что очередь здесь формируется из-за того, что больше водителей и перевозчиков выбирают себе это направление для пересечения границы.

Что предшествовало

Напомним, 13 января румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Блокада продлилась до вечера субботы, 13 января. А уже днем 14 января местные фермеры снова заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".

Что касается Польши, по состоянию на утро 14 декабря на польско-украинской границе находится около 2600 грузовиков. В настоящее время продолжается блокировка движения на трех пунктах пропуска.

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