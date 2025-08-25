Блокировка русской музыки на стриминговых платформах: насколько это возможно

Музыка / © Pixabay

Реклама

Блокирование российской музыки на популярных стриминговых платформах необходимо для защиты культурного пространства Украины. Такой контент угрожает нашей нацбезопасности.

Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По ее словам, распространение российского контента в Украине сегодня не просто парадокс, а фактически вызов национальной безопасности и культурной идентичности.

Реклама

«Русская музыка, особенно созданная или поддерживаемая лицами, открыто одобряющими агрессивную политику России, должна быть максимально ограничена на наших информационных пространствах», — сказала Ивановская в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, есть следующие действенные пути:

обращение к монополистам и крупным мировым платформам с четкой позицией на основе украинского законодательства — речь идет о 15 статье закона «О культуре» прямо прописано невозможность выполнения песенного и другого культурного продукта гражданами России или поддерживающими агрессивную политику государства-агрессора;

поддержка инициативы на уровне СНБО и других государственных органов — это придаст им вес и официальный статус, повысив шансы на успешное внедрение соответствующих ограничений.

Ранее в одном из клубов Киева звучали песни на языке страны-агрессора. На видео зафиксированы посетители столичного клуба, которые громко подпевали песню на русском языке. Это композиция, которую исполняет эксучастник группы «Грибы» Ильей Капустиным и российский рэпер «Есчевский».

Правоохранители задокументировали все обстоятельства происшествия, составив протокол на администратора заведения из-за нарушения правил предоставления услуг работниками сферы обслуживания.

Реклама

Также киевские правоохранители обратились к уполномоченному по защите государственного языка для соответствующего реагирования на факт нарушения речевого законодательства. Полиция Киева отмечает ответственность организаторов культурных и развлекательных заведений, призывая их соблюдать действующее законодательство. Публичное использование языка государства-агрессора недопустимо.