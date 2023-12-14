Блокировка словацкой границы: пропуск грузовиков частично восстановлен

Через час пропускают по несколько фур.

В четверг, 14 декабря, частично восстановлен пропуск грузовиков из Украины в Словакию в пункте пропуска "Ужгород", который совместим с КПП "Вышнее Немецкое".

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"По состоянию на 06:00 в пункте пропуска "Ужгород" на выезд из Украины оформлено 28 грузовых автомобилей. 24 из них уже прошли все виды контроля на словацкой стороне", — подчеркивают пограничники.

Отмечается, что с вечера 13 декабря Словакия частично возобновила пропускные операции по направлению въезда на свою территорию.

Предварительно сообщалось, что на въезд будут принимать по два автомобиля в час. Фактически через час пропускают по три-четыре грузовика, отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, вечером 11 декабря стало известно, что на границе Словакии и Украины снова заблокировали пропускной пункт. Прежде его было решено разблокировать.

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