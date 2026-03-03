Блокировка Telegram в Украине: результаты нового опроса

Украинцы против блокирования Telegram, но за усиление контроля / © pixabay.com

В Украине снова активно обсуждается возможное блокирование или существенное ограничение работы популярного мессенджера Telegram . Как выяснилось, граждане преимущественно против полного запрета применения, однако совсем не возражают против более тщательного надзора за ним со стороны спецслужб.

Об этом пишет Rating Group.

Кто пользуется мессенджером и есть ли угрозы

По данным социологов, всего 67% украинцев являются активными пользователями Telegram. Чаще всего предпочтение этому приложению отдает молодежь, жители Киева и областных центров, а также граждане с более высоким уровнем доходов. При этом абсолютное большинство респондентов (72%) убеждены, что использование мессенджера никак не угрожает их личной безопасности. Лишь 8% опрошенных видят в нем негативное влияние на собственную безопасность, в то время как 15% считают его положительным.

В то же время, ситуация с национальной безопасностью выглядит иначе. Около трети украинцев (35%) не видят никакого влияния Telegram на безопасность государства, еще четверть затрудняется ответить. Однако 28% граждан, то есть более четверти респондентов, уверены, что мессенджер несет негативные последствия для национальной безопасности.

Отношение к запрету и контролю

Несмотря на опасения относительно безопасности государства, общество не готово прощаться с удобным инструментом коммуникации. 76% опрошенных выступают категорически или скорее против полной блокировки Telegram на территории Украины. Поддерживают такую радикальную идею всего 16% респондентов.

"Большинство опрошенных поддерживают усиление контроля правоохранительных органов над мессенджером, а 41% против этого", - отмечает Rating Group.

Следовательно, украинцы демонстрируют запрос не на запрет популярного приложения, а на более прозрачные и контролируемые правила его работы.

Напомним, нардеп от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин выступил с инициативой изменить законодательство, чтобы положить конец анонимности крупных Telegram-ресурсов . По его словам, это необходимо для борьбы с дезинформацией, которая распространяется в мессенджере. В Раде готовят изменения в законы.