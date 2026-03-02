Блокировка за анонимность: в Раде готовят изменения к законам относительно Telegram

Telegram / © pixabay.com

Народный депутат от фракции «Голос», председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин выступил с инициативой изменить законодательство, чтобы положить конец анонимности крупных Telegram-ресурсов. По его словам, это необходимо для борьбы с дезинформацией, которая распространяется в мессенджере.

Об этом Юрчишин сказал в эфире КИЕВ24.

Регистрация или блокировка

Главная идея предложения состоит в введении четких критериев для владельцев каналов. Если ресурс имеет большую аудиторию (определенное количество подписчиков), то он должен быть официально зарегистрирован с указанием реальных владельцев.

«Нужно изменить законодательство и обязать при определенном количестве пользователей или определенной аудитории четко указывать владельцев канала. Если это не сделано — обращаться в администрацию Telegram с целью блокирования таких каналов», — объяснил Юрчишин.

Проблема «игнора» со стороны Telegram

Нардеп признает, что реализация этой инициативы наталкивается на серьезное препятствие: отсутствие диалога со стороны руководства мессенджера. По словам Юрчишина, администрация Telegram фактически не общается с официальным Киевом, что усложняет процесс модерации и блокировки вредоносного контента.

Анонимность как инструмент дезинформации

Несмотря на сложности в коммуникации с платформой, депутат отмечает, что государство не может оставлять ситуацию без контроля.

Главный риск: высокий уровень анонимности напрямую коррелирует с большим количеством фейков.

Цель перемен: сделать информационное поле прозрачным и привлечь распространителей дезинформации к ответственности.

По словам Юрчишина, вопрос регулирования Telegram-каналов является вопросом национальной безопасности, поскольку анонимные ресурсы часто используются для проведения враждебных ИПСО.

