"Блокируйте карту": клиентка "ПриватБанка" потеряла деньги из-за поддельного сайта банка

Деньги возвращать женщине не будут.

"ПриватБанк" снова попал в скандал. Клиентка банка под ником Alena2021 потеряла значительную сумму из-за поддельного сайта финучреждения.

Об этом идет речь на сайте Минфин.

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С поддельным сайтом "ПриватБанка" Alena2021 столкнулась во время продажи игрушки в Интернете. Ссылку на него ей сбросил якобы покупатель.

"Нажимаю на ссылку и меня перебросило на сайт privat24.perekazu.com, оформление очень похоже на приложение Приват24. Я вообще подумала, что открывается мое приложение", — написала она.

На сайте у нее попросили ввести логин и пароль. После этого поступил звонок для подтверждения входа в Приват24.

"Проверив отсутствие поступления суммы, конечно же, ждем несколько минут, заходим и проверяем снова (процедура та же: логин, пароль, звонок-подтверждение). И здесь оказывается, что на счету кредитной карты – ноль", – отмечает Alena2021.

При этом, по ее словам, банк не обращался к ней за уточнениями.

"Не было смс, звонка с дополнительными вопросами, уточнениями", – сетует она.

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После обнаружения исчезновения денег с карты женщина позвонила по телефону на горячую линию "ПриватБанка" с просьбой о блокировке карты. Оператор ответил, что видит прохождение транзакции.

"Я говорю: блокируйте карту. А оператор: переключаю на специалиста, который занимается заявками на возврат средств", – продолжила она.

После этого была составлена заявка на возврат средств в связи с мошенническими действиями. На следующий день в банке ей сказали, что заявку переквалифицировали из установленных мошеннических действий на подозрение в них.

Причиной этого указали код 3dSecure. То есть ввод кода безопасности.

"ПриватБанк" ответил, что снятие денег с ее карты не может быть обжаловано: "Эта операция не может быть обжалована согласно правилам международных платежных систем, поскольку при ее осуществлении был корректно указан одноразовый пароль безопасности".

При этом там намекнули, что клиентка сама виновата. Поскольку перешла по сомнительной ссылке и ввела свои данные.

Ранее "ПриватБанк" предупредил украинцев о появлении новой схемы мошенничества – массового доступа (фишинга) к личным данным под видом государственных выплат за вакцинацию от COVID-19.

Не так давно клиентка "ПриватБанка" сообщила об исчезновении с ее карты 13 тысяч гривен.

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