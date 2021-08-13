BMW раздробило на части: в жутком ДТП на Волыни погиб водитель, а 17-летний пассажир в реанимации

BMW раздробило на части: в жутком ДТП на Волыни погиб водитель, а 17-летний пассажир в реанимации

Водитель не справился с управлением на повороте.

Сегодня, 13 августа, между селами Войница и Холопичи Владимир-Волынского района в аварии погиб водитель автомобиля, а его пассажир попал в реанимацию. Ужасное ДТП произошло около 7:00 утра.

Как сообщила полиция Волынской области, водитель автомобиля BMW на повороте не учел ситуацию на дороге и съехал в левый кювет, где влетел в дерево.

ГУ Нацполиции в Волынской области

От полученных травм он погиб на месте происшествия. Также в авто находился 17-летний пассажир. Парня с различными травмами госпитализировали в отделение реанимации.

ГУ Нацполиции в Волынской области

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть. Все обстоятельства аварии установит следствие.

Напомним, в Тернопольской области юноша разбился на мотоцикле в день своего совершеннолетия.

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