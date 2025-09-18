Бобровая дамба на Прикарпатье едва не стала причиной драки соседей (видео)

Бобер / © pixabay.com

В селе Тисов на Прикарпатье возник серьезный конфликт между двумя соседями из-за затопленного поля. Один из мужчин был убежден, что причиной подтопления стала самодельная дамба, которую якобы построил его сосед, чтобы помешать течению реки. Ситуация едва не завершилась дракой.

Об этом рассказала журналистка Жанна Дутчак.

По ее данным, избежать столкновения удалось лишь благодаря вмешательству сельского старосты, который прибыл на место и объяснил селянам истинную причину подтопления.

Выяснилось, что дамбу из веток в реке возвели не люди, а бобры. Именно деятельность этих животных вызвала поднятие уровня воды, что и привело к затоплению земельного участка одного из жителей.

Экологи отмечают, что появление бобров в этом регионе — не случайность. Сейчас на Прикарпатье фиксируют массовую миграцию этих грызунов из соседних областей. Большое количество животных уже заметили в лесах Болехова и Выгоды.

По словам специалистов, переселение бобров связано с климатическими изменениями, которые заставляют их осваивать новые территории, где их популяция не была зафиксирована в течение многих десятилетий.

