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Бобровый супермесяц появится над Украиной: когда наблюдать за явлением
Сегодня украинцы смогут увидеть необычное астрономическое явление, которое откроет целую серию особых наводнений. Рассказываем, когда смотреть на небо и чем удивит Бобровый супермесяц.
Сегодня вечером, 24 ноября, на ночном небе появится Бобровый супермесяц — последнее полнолуние этой осенью. Она открывает серию из трех подряд необычно близких наводнений.
Об этом сообщает Live Science.
Когда и где наблюдать в Украине
Пик ноябрьской полнолуния приходится на 16:53 по киевскому времени. В Украине это время сразу после захода солнца, поэтому большую яркую Луну легко увидеть низко на востоке, как только начнет смеркаться.
На фоне вечернего неба он кажется самым большим и имеет теплый оттенок, хотя полным с виду спутник будет оставаться и в среду вечером, 25 ноября. А несколькими часами раньше, перед рассветом в Северной Америке, Луна прошла сквозь звездное скопление Плеяды и ненадолго закрыла собой несколько ярких звезд.
Что такое супермесяц и откуда происходит его название
Супермесяц возникает тогда, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны с Землей. Обычно спутник расположен в среднем в 384 472 километрах от нашей планеты, но сегодня он подошел на расстояние 360 768 километров. Поэтому Луна кажется больше и ярче, чем обычно.
Название «Бобровое» ноябрьское полнолуние получило в Северной Америке — именно в это время при свете яркого ночного неба бобры активно строят плотины и готовятся к зиме. Также это полнолуние называют Морозной или Снежной Луной, а коренной народ Анишинаабе — Замерзающей Луной.
Когда ждать рекордно близкое полнолуние
Нынешний Бобровый супермесяц будет самым маленьким из ближайшей тройки. Уже 24 декабря 2026 года сойдет Холодный супермесяц в 356 740 километрах от Земли. Он станет самым большим и ярким полнолунием года и подойдет к нашей планете ближайшее со 2 января 2018 года.
А 22 января 2027 года серию завершит Волчий супермесяц, который окажется в 357 644 километрах от Земли.
Напомним, этой осенью ночное небо подарит немало интересных астрономических явлений — от метеорных потоков и противостояний планет до яркого Суперлуна.