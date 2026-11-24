Супермесяц / © Associated Press

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Сегодня вечером, 24 ноября, на ночном небе появится Бобровый супермесяц — последнее полнолуние этой осенью. Она открывает серию из трех подряд необычно близких наводнений.

Об этом сообщает Live Science.

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Когда и где наблюдать в Украине

Пик ноябрьской полнолуния приходится на 16:53 по киевскому времени. В Украине это время сразу после захода солнца, поэтому большую яркую Луну легко увидеть низко на востоке, как только начнет смеркаться.

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На фоне вечернего неба он кажется самым большим и имеет теплый оттенок, хотя полным с виду спутник будет оставаться и в среду вечером, 25 ноября. А несколькими часами раньше, перед рассветом в Северной Америке, Луна прошла сквозь звездное скопление Плеяды и ненадолго закрыла собой несколько ярких звезд.

Что такое супермесяц и откуда происходит его название

Супермесяц возникает тогда, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны с Землей. Обычно спутник расположен в среднем в 384 472 километрах от нашей планеты, но сегодня он подошел на расстояние 360 768 километров. Поэтому Луна кажется больше и ярче, чем обычно.

Название «Бобровое» ноябрьское полнолуние получило в Северной Америке — именно в это время при свете яркого ночного неба бобры активно строят плотины и готовятся к зиме. Также это полнолуние называют Морозной или Снежной Луной, а коренной народ Анишинаабе — Замерзающей Луной.

Когда ждать рекордно близкое полнолуние

Нынешний Бобровый супермесяц будет самым маленьким из ближайшей тройки. Уже 24 декабря 2026 года сойдет Холодный супермесяц в 356 740 километрах от Земли. Он станет самым большим и ярким полнолунием года и подойдет к нашей планете ближайшее со 2 января 2018 года.

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А 22 января 2027 года серию завершит Волчий супермесяц, который окажется в 357 644 километрах от Земли.

Напомним, этой осенью ночное небо подарит немало интересных астрономических явлений — от метеорных потоков и противостояний планет до яркого Суперлуна.

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