Бодал ногами и сломал нос: 16-летнего харьковчанина, который жестоко избил 14-летнюю девушку, задержали

Парню угрожают общественные или исправительные работы, или же арест на срок до 6 месяцев.

В Харькове задержали 16-летнего парня, который побил 14-летнюю девочку. Он бил ее кулаками в голову, а также бодал ногами, момент попал на видео.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

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"Малолетняя мразота, который зверски избил 14-летнюю девочку, задержан харьковскими полицейскими. Впереди его ждет суд по статье 125 Уголовного Кодекса — нанесение умышленных легких телесных повреждений.

Суд может ему присудить или штраф или общественные работы от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до 6 месяцев. Если бы я был бы судьей, то я бы направил этого молодого негодяя на год исправительных работ — подметать улицы, мыть общественные туалеты. Возможно, тогда он осознает, что он натворил", — написал Геращенко.

Отметим, сам подросток недавно записал видеообращение, в котором извинился перед пострадавшей.

Напомним, В Харькове 16-летний парень жестоко избил 14-летнюю девушку. Он бил ее кулаками в голову, а также бодал ногами. На видео, которое обнародовал Геращенко, видно, как парень сначала бьет сверстницу кулаками по лицу. Затем она падает и садится на асфальт, а также закрывает лицо руками. Впрочем, нападающий не прекращает применять физическую силу: бьет ее руками в голову и грудь. Затем — ногами.

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