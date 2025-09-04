Боди-камеры и электронная очередь: Шмыгаль сообщил о новациях в ТЦК

С 1 сентября все сотрудники ТЦК в составе групп оповещения будут носить боди-камеры / © скриншот с видео

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел совещание в Запорожье, на котором обсудил пути усиления защиты страны, а также новации в работе ТЦК и СП, в частности, запуск от 1 сентября электронной очереди и использование боди-камер. Эти меры призваны сделать процесс взаимодействия ТЦК с военнообязанными более прозрачными и удобными для граждан.

Об этом министр сообщил в своем Telegram-канале.

«Провел совещание с руководящим составом Сил безопасности и обороны Запорожской области… Еще один вопрос — новшества в работе ТЦК и СП, в частности, боди-камеры и запуск от 1 сентября работы электронной очереди на постоянной основе. В дальнейшем в планах улучшение работы горячей линии», — говорится в сообщении.

Зачем нужны боди-камеры

Кроме электронной очереди, с 1 сентября сотрудники ТЦК, работающие в группах оповещения, обязаны использовать боди-камеры. Эта инициатива направлена на защиту прав как военнообязанных, так и самих сотрудников терцентров комплектования.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, записи по боди-камерам хранятся на защищенном сервере Военной службы правопорядка ВСУ в течение 30 дней. Этот срок может быть продлен, если видео необходимо в качестве доказательства для расследования или рассмотрения жалоб.

«Цель инициативы сделать действия групп оповещения максимально прозрачными, защитить права как военнообязанных, так и работников ТЦК», — заявил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

В Минобороны уверены, что использование боди-камер поможет предотвратить ложные обвинения и обеспечит объективную фиксацию всех событий во время вручения повесток.

Электронная очередь для удобства

Вторая инициатива, которая тоже заработала с 1 сентября, — электронная очередь, позволяющая гражданам записаться на прием в ТЦК и СП онлайн и таким образом избежать долгого ожидания в очереди. Эта инициатива была анонсирована ранее и теперь она действует на постоянной основе во всех терцентрах комплектования. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила , что это решение является ответом на запрос граждан.

Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. У нас уже есть опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП», — заявила Черногоренко.

В дальнейшем в планах Минобороны улучшение работы горячей линии для консультаций, чтобы полностью цифровизировать работу ТЦК и сделать ее максимально эффективной.

Напомним, Шмыгаль сообщил, что Украина и США работают над новыми оборонными проектами. В частности, министр обороны обсудил со спецпредставителем президента США Китом Келлогом поддержку Украины и программу «Drone deal» .