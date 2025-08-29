Боди-камеры на службе ТЦК: как изменится контроль при вручении повесток с 1 сентября

© ТСН

Реклама

С 1 сентября все представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны вести видеофиксацию при проверке документов и вручении повесток.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Евгений Мойсюк пишет РБК-Украина.

По словам заместителя, цель инициативы обеспечить прозрачность действий работников, защитить права военнообязанных и минимизировать конфликты. Камеры помогут создавать доказательную базу в спорных случаях и предотвращать злоупотребления.

Реклама

Как будут работать нагрудные камеры

Запись начинается автоматически, как только группа оповещения начинает свои обязанности, и будет продолжаться непрерывно до завершения работы. Исключение составляет кадры с военными объектами, информацией с ограниченным доступом или личные потребности работника.

Работникам запрещено удалять или изменять записи, выключать камеру или передавать видео посторонним. Контроль за использованием камер осуществляет ответственное лицо ТЦК, а за сохранностью информации — непосредственный руководитель.

Хранение и безопасность видео

После работы записи автоматически загружаются на централизованный защищенный сервер. Они будут храниться не менее 30 дней, а в случаях расследований — дольше. Администратором системы станет Военная служба правопорядка ВСУ, гарантирующая безопасность и предотвращающая несанкционированный доступ.

Напомним, в Украине в приложении «Резерв+» появилась новая возможность — уплатить штраф за нарушение правил военного учета.

Реклама

Речь идет о ситуации, когда гражданин не стал на учет по новому адресу после смены места жительства.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно «скачать Резерв+», перейти в раздел «Штрафы онлайн» и подать заявление о признании нарушения.

После этого территориальный центр комплектования рассматривает заявление в течение трех дней и направляет постановление. Тогда появляется возможность оплатить штраф.