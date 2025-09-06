Бодикамеры для ТЦК: в Минобороны озвучили важные детали

ТЦК, мобилизация / © ТСН

С 1 сентября сотрудники ТЦК и СП обязаны использовать нагрудные бодикамеры. Они будут производить непрерывную видеофиксацию, о чем будет предупреждаться в начале разговора.

Об этом рассказал спикер Минобороны Орест Дрималовский.

Детали об использовании бодикамер ТЦК

Как отмечается, участникам группы оповещения строго запрещено удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним.

«Видеоматериалы будут храниться на централизованном защищенном сервере, который будет администрироваться военной службой правопорядка», — подчеркнул Дрималовский.

Спикер акцентировал, что использование бодикамер будет способствовать дисциплинированию всех участников процесса, как представителей ТЦК и СП, так и граждан, а записи станут объективным источником информации.

Ранее говорилось, что в Украине введут бодикамеры для всех работников ТЦК без исключения. Решение призвано повысить дисциплину и снизить количество нарушений во время мобилизации.

Такие действия не должны обосновываться тем, что у государства нет денег закупить необходимое количество бодикамер. Потому что это нарушение равновесия — когда одни ходят с бодикамерами, а другие ходят без бодикамер», — отметила адвокат Татьяна Козаченко в эфире «День.LIVE».

Она добавляет, что закупкой необходимого количества камер через официальный тендер должно заняться Министерство обороны.