Бодикамеры в ТЦК: как военные фиксируют вручение повесток и хотят изменить в Раде

Военный (иллюстративный фото) / © Фото из открытых источников

Реклама

В Украине идет дискуссия по обеспечению групп оповещения территориальных центров комплектования (ТЦК) средствами видеофиксации. Пока военные объясняют имеющееся количество техники штатным расписанием, в парламенте предлагают сделать видеозапись обязательной и непрерывной для каждого участника процесса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сколько устройств работает сейчас

Как сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, группы оповещения обеспечиваются бодикамерами согласно штатному расписанию. Обычно на группу выделяют одно устройство для военных и одно — для сопровождающего подразделение полицейского. Количество задействованных камер в день изменяется в зависимости от интенсивности работы групп.

Реклама

В то же время в Верховной Раде настаивают на усилении контроля за работой ТЦК. Народный депутат Юлия Яцик, член Временной следственной комиссии (ВСК) относительно нарушений в сфере обороны, считает, что бодикамеры должны быть у каждого представителя группы.

Народная депутат отметила необходимость введения непрерывной видеофиксации, которая должна продолжаться в течение всего времени выполнения служебных обязанностей представителями ТЦК. По ее мнению, постоянная запись работы групп оповещения станет действенным инструментом снижения напряжения и минимизации количества конфликтных ситуаций.

При этом отмечается, что правоохранительные органы поддерживают идею расширения использования бодикамер, в то время как со стороны военного командования подобной инициативы пока не наблюдается.

Что известно о бодикамерах для ТЦК

Напомним, с 1 сентября 2025 года все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры во время проверки документов и вручения повесток. Видеофиксация стала обязательным условием обеспечения прозрачности и законности действий центров комплектования.

Реклама

Тем не менее, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине зафиксировали системное игнорирование требования относительно ношения бодикамер работниками ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

Кроме того, народный депутат Украины Александр Федиенко сообщал, что утром 21 октября стал свидетелем «бусификации»: работники ТЦК и СП запихали в бус гражданского человека. При этом бодикамеры у военных были прикреплены таким образом, что снять что-то они не смогут точно.