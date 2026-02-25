- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 30
- Время на прочтение
- 2 мин
Бодикамеры в ТЦК: как военные фиксируют вручение повесток и хотят изменить в Раде
В Верховной Раде предлагается обеспечить бодикамерами каждого представителя ТЦК.
В Украине идет дискуссия по обеспечению групп оповещения территориальных центров комплектования (ТЦК) средствами видеофиксации. Пока военные объясняют имеющееся количество техники штатным расписанием, в парламенте предлагают сделать видеозапись обязательной и непрерывной для каждого участника процесса.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сколько устройств работает сейчас
Как сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, группы оповещения обеспечиваются бодикамерами согласно штатному расписанию. Обычно на группу выделяют одно устройство для военных и одно — для сопровождающего подразделение полицейского. Количество задействованных камер в день изменяется в зависимости от интенсивности работы групп.
В то же время в Верховной Раде настаивают на усилении контроля за работой ТЦК. Народный депутат Юлия Яцик, член Временной следственной комиссии (ВСК) относительно нарушений в сфере обороны, считает, что бодикамеры должны быть у каждого представителя группы.
Народная депутат отметила необходимость введения непрерывной видеофиксации, которая должна продолжаться в течение всего времени выполнения служебных обязанностей представителями ТЦК. По ее мнению, постоянная запись работы групп оповещения станет действенным инструментом снижения напряжения и минимизации количества конфликтных ситуаций.
При этом отмечается, что правоохранительные органы поддерживают идею расширения использования бодикамер, в то время как со стороны военного командования подобной инициативы пока не наблюдается.
Что известно о бодикамерах для ТЦК
Напомним, с 1 сентября 2025 года все работники ТЦК обязаны носить бодикамеры во время проверки документов и вручения повесток. Видеофиксация стала обязательным условием обеспечения прозрачности и законности действий центров комплектования.
Тем не менее, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что в Украине зафиксировали системное игнорирование требования относительно ношения бодикамер работниками ТЦК во время мобилизационных мероприятий.
Кроме того, народный депутат Украины Александр Федиенко сообщал, что утром 21 октября стал свидетелем «бусификации»: работники ТЦК и СП запихали в бус гражданского человека. При этом бодикамеры у военных были прикреплены таким образом, что снять что-то они не смогут точно.