Бодикамеры в ТЦК: остановит ли это "бусификацию" - резкое заявление нардепки

Скороход объяснила, почему бодикамеры в ТЦК не изменят ситуацию / © ТСН.ua

Реклама

Бодикамеры, которые работники ТЦК стали обязаны носить с 1 сентября, не остановят практику так называемой «бусификации».

Об этом заявила народная депутат Украины Анна Скороход в youtube-канале Суперпозиция.

Она считает, что это не изменит ситуацию, поскольку за нарушение предусмотрен только выговор.

Реклама

«Будет выговор. Или строгий выговор. Все. О какой ответственности еще может быть у военнослужащих? Два строгих выговора», — сказала Скороход.

Социально несправедливая мобилизация

Прежде всего, она отметила проблему социально несправедливой мобилизации.

«Нужно изменить определенные вещи для того, чтобы изменилась мотивация. Начать надо с того, что у нас покупается бронь, у нас куча народа имеет отсрочки непонятно почему. У нас у правоохранителей есть отсрочки. У нас куча людей купили себе инвалидности. У нас есть бедные и богатые. Богатые у нас не воюют. А бедные — поезжайте прямо в село, посмотрите, кого бусифицируют. Это все очень просто», — заявила Скороход.

Обучение и подготовка мобилизованных

Еще одной из проблем депутат называет качество обучения военнослужащих в военных учебных центрах перед отправлением на фронт.

Реклама

«Все командиры жалуются, что люди (мобилизованные — Ред.) через 45 дней приходят, и их нужно учить снова, потому что они не боевые единицы. Потому что очень много в тылах, в частности, в центрах подготовки, прячут своих. У них (инструкторов — Ред.) нет ни одного боевого опыта, но учат людей, которые будут через определенный период времени на передовой», — рассказывает Скороход.

Ответственность командиров и коррупция

Также нардепка отмечает, что для решения проблемы мобилизации нужно изменить подход, поскольку в Украине существует много проблем, например с коррупцией в армии и отсутствием ответственности командиров за преступные приказы и потери.

«Посмотрите на отношение к обычному солдату. Посмотрите, что у нас отсутствует ответственность командира за потери, за преступные приказы, за отношение к людям. Посмотрите, что у нас коррупция процветает в армии. Никто ничего с этим не делает», — добавила Скороход.

Отсутствие сроков службы

Кроме того, по словам нардепки, еще одна проблема — отсутствие сроков службы у военнослужащих.

Реклама

«Они понимают, что если он попал в армию, это до конца его дней. Или до того, пока он не станет тяжелым 300-м и не сможет списаться. Это нормально? Нет. Поэтому, если мы хотим решить вопрос ТЦК, нам нужно решить глобально проблемные вопросы, которые привели к этому. Потому что в начале войны у нас были очереди (добровольцев — ред.) в ТЦК», — напомнила Скороход.

Раньше мы писали, скольких украинцев планируют призывать ежемесячно.