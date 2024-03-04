Боец 3-й штурмовой бригады объяснил, почему оккупанты показательно расстреливают украинских пленных

В РФ совсем синхронно работает составляющая пропаганды на внутреннего и внешнего потребителя. Теперь они призывают "жестко" расстреливать украинцев.

Такое мнение высказал боец 3-й штурмовой бригады Александр Бородин в проекте "Наблюдательный пост" от военных корреспонденток ТСН Натальи Нагорной и Юлии Кириенко.

"Это очень профессионально действительно поставлено. И у меня впечатление, что у них был какой-то период в начале войны, что они показывали, что плен - это не страшно на самом деле, надо сдаваться, зачем погибать, и показывали материалы соответствующие. Это не значит, что они не расстреливали..." – говорит он.

По его словам, сейчас у россиян методичка работает на то, чтобы россияне "жестоко" расстреливали украинцев, а те в свою очередь боялись идти в армию.

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"Делали такой контекст, чтобы если в армию пойдешь с украинской стороны, то обязательно расстрел или пытки", - добавил Бородин.

Напомним, ранее боец 3-й ОШБр с позывным "Макар" рассказал о боях в Авдеевке за город и предупредил украинцев об опасности.

Напомним, командование оккупантов положило более 16 тысяч бойцов на Авдеевском направлении. Однако продвижение врага не стоило того.

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