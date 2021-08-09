Боец АТО подорвал себя гранатой в Кривом Роге: появилось видео взрыва (видео)

В результате взрыва пострадал сам подрывник.

Во дворе многоэтажки на улице Кармелюка в Ингулецком районе Кривого Рога подорвался бывший боец АТО, который служил в 17 танковой бригаде.

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Видео момента взрыва разместили в соцсети.

О том, что в одном из дворов мужчина с двумя гранатами угрожает взорвать себя, полицейским сообщили прохожие. Территорию сразу окружили, а с мужем начали переговоры. В конце концов он отдал одну гранату, а другую или подорвал, или уронил, но взрыв таки прозвучал. Пострадал только сам подрывник, ему оторвало ногу и ранило осколками.

Как сообщает криворожский блогер Олег Ермолинский, в квартире у 60-летнего ветерана АТО полицейские нашли еще две боевые гранаты РГД-5 с запалами к ним. Все находки изъяли и направят на экспертизу.

"Мужчина с 2014 года принимал участие в антитеррористической операции и несколько раз ездил на восток страны защищать родину. Он разведен, похоронил родителей несколько лет назад и жил один. Сослуживцы пострадавшего отзываются о нем исключительно хорошо. Не понимают, зачем мужчина хранил дома боеприпасы и для чего подорвал один из них возле жилого дома", — написал Еромолинский.

Следственные действия продолжаются.

Взрыв в Кривом Роге: появилось видео с места происшествия

Напомним, что в Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой. Его госпитализировали.

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