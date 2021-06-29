Боец Национальной гвардии Украины покончил с собой: парень бросился под поезд

Боец Национальной гвардии Украины покончил с собой: парень бросился под поезд

По предварительной информации, причиной самоубийства могли быть личные проблемы или ссора с девушкой.

В Херсонской области, вблизи села Киселевка, 20-летний боец Национальной гвардии Украины покончил с собой — бросился под пассажирский поезд Одесса-Харьков.

Об этом сообщает Херсон онлайн.

Парень погиб на месте. Отмечается, что в день гибели юноша оставил часть без разрешения и уехал на родину.

Ранее в Харькове пассажир прыгнул на рельсы. Машинист поезда успел вовремя затормозить.

А на на Тернопольщине грузовой электровоз сбил 22-летнего парня. Машинист его увидел в нескольких метрах, начал сигналить, но тот на какие предупредительные сигналы не реагировал.

В Харькове пассажир пытался покончить с собой, прыгнув под поезд

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку