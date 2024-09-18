Боец Третьей штурмовой заявил о "ху*вой" работе ТЦК и назвал причину

Чтобы изменить эту ситуацию, военный рекомендует работникам ТЦК самим сначала побывать на фронте.

Боец Третьей отдельной штурмовой бригады с позывным "Питбуль" раскритиковал работу сотрудников ТЦК и СП. Причиной он назвал то, что более половины военкомов не были на фронте.

Об этом "Питбуль" рассказал в интервью, отрывок из которого распространяется в телеграм-каналах.

Защитник раскритиковал работу ТЦК. Он сказал, что относится к нынешней работе военкоматов "ху*во", потому что те отправляют на фронт мобилизованных старше 40 лет:

Также читайте Новые скандалы с ТЦК прогремели по всей стране: все детали громких инцидентов

"Потому что приезжают +40 и такие, что вообще у них даже ни мотивации, ни*уя".

"Какой прикол бросать человека в бус и привозить его на полигон, а с полигона сюда к нам? А он сам не хочет в душе. Ну он не хочет воевать и он не будет. Ты пошлешь его на боевые – он и себя подставит, и подставит кого-то, кто с ним будет либо штурмовать, либо сидеть за закрепе", – объяснил "Питбуль".

Чтобы изменить эту ситуацию, он рекомендует работникам ТЦК самим сначала побывать на фронте.

"Насколько я знаю, больше половины (работников ТЦК – ред.) не участвовали в боевых. Они даже не знают, что это такое. Им бы только отправить человека, поставить галочку и все, отчитаться перед начальством, что "все, мы списки сделали, подали", – высказался боец 3-й ОШБр.

К слову, накануне народный депутат Марьяна Безуглая заявила о недостаточной подготовке мобилизованных в Украине. Она раскритиковала учебные центры, которые "не хотят заполнить реальным содержанием" 45 дней подготовки, "а потом наши люди гибнут необученными или бегут от страха".

Читайте также: