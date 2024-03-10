Боец ВСУ прокомментировал заявление Макрона о западных войсках в Украине, сравнив его с помощью Запада оружием

Российская угроза стала очевидной для всех сознательных государств и лидеров, а тема отправки западных войск в Украину стала так называемым "нарративом на Европейском континенте".

Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности в будущем отправки западных войск в Украину положительны, однако ничем не подкреплены.

Об этом в эфире Общественного радио сказал политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк.

Ранее издание Politico опубликовало материал, в котором, в частности, отметило, что Франция создает альянс стран, потенциально готовых к отправке западных войск в Украину. Отмечается также, что в процессе поиска союзников по этому вопросу Париж усугубляет свое противостояние с более осторожным Берлином.

Антонюк назвал заявления Макрона симметричным ответом тем угрозам, которыми сегодня РФ пытается шантажировать Запад. Однако пока слова президента Франции ничем не подкреплены.

"Но вместе с тем мне это напомнит формат "Рамштайн", тот альянс страны, который согласился помогать нам оружием. На начальном уровне «Рамштайн» давал положительный результат, сегодня мы видим, какие потери… что нам пришлось покидать Авдеевку… Отсутствие боеприпасов делает свое дело. Аналогичная ситуация, думаю, будет с войсками", — отметил Александр Антонюк.

Он напомнил, что в Европе действует механизм коллективной защиты НАТО, поэтому фактически ни в одной стране нет полноценно укомплектованной армии. В то же время он признает, что заявления президента Франции Макрона положительны для Украины.

Однако, по мнению военного, ни одна из стран мира, вероятно, не готова высылать свои войска в помощь Украине.

"Другое дело — если мы говорим о том, как можно дополнять Интернациональный легион, который есть в составе Вооруженных сил Украины. У нас такая опция есть… по бюрократии там все чисто и законно… это контрактная форма", — добавил боец.

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что введение своих войск в Украину возможно.

Эксперты считают, что французский президент стремится заручиться широкой поддержкой всех политических партий в парламенте, а не единолично принимать сложные решения.

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