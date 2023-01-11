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Боеприпасы для ВСУ от Пакистана и эвакуация из Соледара: главные новости ночи 11 января 2023 года

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Боеприпасы для ВСУ от Пакистана и эвакуация из Соледара: главные новости ночи 11 января 2023 года

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 11 января 2023:

  • Пакистан направит в Украину 159 контейнеров боеприпасов Читать далее –>
  • Захват Соледара русскими не будет означать окружение Бахмута — ISW Читать далее –>
  • Байден и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины Читать далее –>
  • Турция передала Украине свои кассетные боеприпасы времен "холодной войны" — Foreign Policy Читать далее –>
  • Стало известно, сколько гражданских осталось в Соледаре: эвакуировать их пока невозможно .

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Дата публикации
Просмотры
8203
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