Боеприпасы для ВСУ: только 4 из 18 стран направили средства на закупку оружия — МО Чехии

Первые боеприпасы, закупленные по инициативе Чехии, поступят в Украину в начале июня.

По состоянию на сегодняшний день деньги на покупку боеприпасов для ВСУ, которую инициировала Чехия, прислали только четыре страны. Это - Канада, Дания, Нидерланды и Португалия.

Об этом пишет Euractiv со ссылкой на главу минобороны Чехии Яну Чернохову.

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Инициатива обеспечила финансовые обязательства 18 стран, преимущественно стран-членов ЕС и НАТО. Чехия взяла на себя роль посредника, ведя переговоры о меморандумах по обязательствам доноров и соглашениям о закупках, а затем координируя логистические аспекты поставок.

"Средства поступают к нам постепенно; мы не можем покупать боеприпасы в долг. Если некоторые страны подписали меморандум, но еще не отправили средства, мы не можем продлить приобретение. Это определенный призыв к правительствам, которые уже подписали меморандумы, прислать деньги", — призвала она после встречи министров обороны во вторник в Брюсселе.

Издание добавляет, что ожидается, что первые боеприпасы поступят в Украину в начале июня. Это также подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиала (ODS, ECR), обсудивший инициативу с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Латвии Эвикой Силинью и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем во время неформального ужина 28 мая.

По словам Фредериксена, собранных денег хватит на покупку 500 тыс. боеприпасов до конца года.

Напомним, Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи Украине. В него войдут самолеты ДРЛО ASC 890.

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