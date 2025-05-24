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- Украина
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Боец 3 года пробыл в плену, а его ребенок — в оккупации: трогательная история воссоединения семьи
В марте на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 15-летнюю девушку, а вчера из плена освободили ее отца-защитника.
Вчера, 23 мая, из российского плена освободили военнослужащего Вооруженных сил Украины, 15-летнюю дочь которого недавно удалось вернуть с оккупированных территорий.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Защитник три года находился в плену, а его дочь осталась на оккупированных территориях.
«Борьба за возвращение ребенка была тяжелой и продолжительной. К нам обратилась мать Защитника, которая в одно мгновение пережила разлуку с двумя близкими людьми: с сыном, который с 2022 года находился в плену, и с внучкой, которую она воспитывала от рождения», — говорится в сообщении.
В начале полномасштабного вторжения мать девочки увезла ее в РФ, а затем вернулась с ней на оккупированные территории. Ребенок все это время жил в невыносимых условиях. Бабушка оставалась без связи с внучкой.
«Мы помогли в оформлении опеки на бабушку. А уже в марте при посредничестве Катара она наконец-то воссоединилась с внучкой. И вчера — очередной шаг к исцелению этой семьи: отец, освобожденный украинский защитник, услышал голос своей дочери впервые за долгое время. И уже скоро сможет ее наконец-то обнять. Это одна из множества историй семей, разорванных войной. Но именно такие моменты придают силы верить и бороться дальше», — рассказал омбудсмен.
Напомним, что вчера, 23 мая между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.
Сегодня провели второй этап обмена, в результате которого домой вернули 307 украинских защитников.