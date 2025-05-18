Боец Нацгварии за три года плена написал 16 песен без листа бумаги

Освобожденный из плена боец Нацгвардии Владислав Каретник

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Военнослужащий Нацгвардии Украины Владислав Каретник написал 16 песен за три года российского плена.

Его историю рассказывает пресс-служба Нацгвардии.

«Его история о несокрушимости духа и силе творчества, способной прорастать даже сквозь самые темные времена», — говорится в сообщении.

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Боец хранил в памяти строчки, мотивы и тексты без инструментов, студии и даже обычного листа бумаги.

Нацгвардейцу Владиславу 24 года. До войны он учился в Академии НГУ, играл на гитаре и увлекался битбоксом. А потом были оборона Мариуполя, Азовсталь, плен.

Первой из песен стала песня для мамы — эмоциональная и исполненная благодарности за подаренную жизнь.

«В плену было очень тяжело. Это ужас. В плену я боялся одного — что не успею сказать маме, как сильно ее люблю… И написал песню. Написал в темноте, в тишине, где находился только Бог, я и воспоминания», — отмечает Владислав.

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Парень рассказывает, что в плену музыка очень помогала ему держаться, отвлекаться от всех ужасов, что с ним там происходили.

«У меня не было ни листа, ни ручки. Я просто придумывал строчку песни и повторял в своей голове. Понемногу запоминал. На это мог пойти день, два дня или даже неделю», — говорит боец.

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