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Боец Нацгварии за три года плена написал 16 песен без листа бумаги
Через три года в плену, без инструментов, студии и даже обычного листа бумаги, Владислав Каретник придумал 16 песен.
Военнослужащий Нацгвардии Украины Владислав Каретник написал 16 песен за три года российского плена.
Его историю рассказывает пресс-служба Нацгвардии.
«Его история о несокрушимости духа и силе творчества, способной прорастать даже сквозь самые темные времена», — говорится в сообщении.
Боец хранил в памяти строчки, мотивы и тексты без инструментов, студии и даже обычного листа бумаги.
Нацгвардейцу Владиславу 24 года. До войны он учился в Академии НГУ, играл на гитаре и увлекался битбоксом. А потом были оборона Мариуполя, Азовсталь, плен.
Первой из песен стала песня для мамы — эмоциональная и исполненная благодарности за подаренную жизнь.
«В плену было очень тяжело. Это ужас. В плену я боялся одного — что не успею сказать маме, как сильно ее люблю… И написал песню. Написал в темноте, в тишине, где находился только Бог, я и воспоминания», — отмечает Владислав.
Парень рассказывает, что в плену музыка очень помогала ему держаться, отвлекаться от всех ужасов, что с ним там происходили.
«У меня не было ни листа, ни ручки. Я просто придумывал строчку песни и повторял в своей голове. Понемногу запоминал. На это мог пойти день, два дня или даже неделю», — говорит боец.
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