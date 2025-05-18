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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Боец Нацгварии за три года плена написал 16 песен без листа бумаги

Через три года в плену, без инструментов, студии и даже обычного листа бумаги, Владислав Каретник придумал 16 песен.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Освобожденный из плена боец Нацгвардии Владислав Каретник

Освобожденный из плена боец Нацгвардии Владислав Каретник

Военнослужащий Нацгвардии Украины Владислав Каретник написал 16 песен за три года российского плена.

Его историю рассказывает пресс-служба Нацгвардии.

«Его история о несокрушимости духа и силе творчества, способной прорастать даже сквозь самые темные времена», — говорится в сообщении.

Боец хранил в памяти строчки, мотивы и тексты без инструментов, студии и даже обычного листа бумаги.

Нацгвардейцу Владиславу 24 года. До войны он учился в Академии НГУ, играл на гитаре и увлекался битбоксом. А потом были оборона Мариуполя, Азовсталь, плен.

Первой из песен стала песня для мамы — эмоциональная и исполненная благодарности за подаренную жизнь.

«В плену было очень тяжело. Это ужас. В плену я боялся одного — что не успею сказать маме, как сильно ее люблю… И написал песню. Написал в темноте, в тишине, где находился только Бог, я и воспоминания», — отмечает Владислав.

Парень рассказывает, что в плену музыка очень помогала ему держаться, отвлекаться от всех ужасов, что с ним там происходили.

«У меня не было ни листа, ни ручки. Я просто придумывал строчку песни и повторял в своей голове. Понемногу запоминал. На это мог пойти день, два дня или даже неделю», — говорит боец.

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