- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 92
- Время на прочтение
- 1 мин
Активность россиян в Сумской области спала, но штурмы продолжаются: детали от ГПСУ
Российские военные терпят большие потери во время своего наступления на Сумщине.
На Сумском направлении уменьшилась боевая активность русских войск. Впрочем, оккупанты продолжают действовать в пределах Юнаковской и Хотинской общин.
Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, россияне пытаются заходить небольшими штурмовыми группами, но общая интенсивность атак заметно снизилась.
"Это результат, украинских защитников всех составляющих Сил обороны и подразделений ВСУ, и ГНСУ, потому что только по нашим полосам обороны в этой зоне, фактически десятки убитыми, десятки раненых солдат противника", - отметил он.
В последнее время россияне уменьшили использование мототехники и квадроциклов, ранее активно применявшихся для стремительных прорывов в глубь украинской территории. В Сумской области РФ не использует бронетехнику. Вероятно, из-за ее нехватки или для сохранения ресурсов перед будущими операциями.
Напомним, несколько дней назад Владимир Зеленский заявил о провале планов РФ на пограничные.
По информации аналитиков DeepState, ВСУ пошли в контрнаступление на Сумщине. Украинские бойцы уволили Андреевку. 225 ОШП после длительных боев и мер по зачистке русских войск сумел взять под контроль село.