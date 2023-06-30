Боевик "ДНР" попытался устроиться на службу в "Азов" и получил 8 лет заключения (фото)

"Азовцы" разоблачили и задержали боевика во время прохождения отбора.

Шевченковский райсуд Киева к восьми годам заключения приговорил бывшего боевика "ДНР", пытавшегося устроиться на военную службу в бригаду спецназначения "Азов".

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры в суде доказали, что в 2015 году житель Донецкой области присоединился к группировкам террористической организации "ДНР".

До 2018 года боевик находился в составе роты спецназначения разведывательного управления "республиканской гвардии". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке государства.

В Украине осудили боевика "ДНР", пытавшегося устроиться на службу в "Азов" / Фото: Офис генерального прокурора

В Украине осудили боевика "ДНР", пытавшегося устроиться на службу в "Азов" / Фото: Офис генерального прокурора

Позже боевик вернулся на подконтрольную Украине территорию и пытался устроиться в одно из подразделений бригады спецназначения "Азов".

"В рядах украинских защитников он надеялся скрыть свое прошлое и таким образом избежать правосудия", – отметили в Офисе генпрокурора.

Однако бойцы "Азова" своевременно уличили и задержали боевика во время прохождения им отбора.

Суд признал его виновным в участии в террористической организации и не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях.

В Украине осудили боевика "ДНР", пытавшегося устроиться на службу в "Азов" / Фото: Офис генерального прокурора

Напомним, накануне сотрудники СБУ задержали в Кропивницком местного жителя, готовившего ракетные удары по аэродромам в Кировоградской области. За это россияне заплатили мужчине 10 тыс. гривен.

Отметим, что СБУ также по горячим следам задержала корректировщика ракетного удара по Краматорску 27 июня. Им оказался завербованный российскими спецслужбами местный житель-работник газотранспортного предприятия.

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