Боевик из подразделения "Казачья национальная гвардия" захотел украинскую пенсию: фото

Житель Луганской области добровольно присоединился к боевикам так называемой ЛНР и воевал против украинских бойцов АТО.

Контрразведчики СБУ задержали в Станице Луганской жителя Антрацитовского района, который добровольно присоединился к боевикам в 2014 году и вступил в ряды подразделения "Казачья национальная гвардия".

Об этом сообщили во вторник, 8 февраля, в пресс-службе СБУ.

Участника незаконного вооруженного формирования задержали, когда он перешел на подконтрольную украинским властям территорию для оформления ID-паспорта и пенсии.

Установлено, что подразделение боевиков, в котором он был заместителем главаря, активно участвовало в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Краснодонского (ныне Сорокинский) и Антрацитовского районов Луганщины.

“Впоследствии он покинул ряды боевиков из-за конфликта с главарями, которые вместо “денежного содержания” выдавали подчиненным продукты питания. Затем долгое время скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории региона”, — сообщили в СБУ.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в зоне ООС в Луганской области украинские военные задержали пьяного боевика.

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