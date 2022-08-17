Боевики "ЛНР" скрутили и "мобилизовали" мужчину из детсада, куда он пришел за ребенком: видео

В Луганске боевики "ЛНР" принудительно "мобилизовали" мужчину, когда он пришел забирать своего ребенка из детского сада. Оккупанты в форме скрутили и силой тянули местного жителя.

Соответствующее видео было опубликовано на канале Стратегического командования ВСУ в Telegram.

На видео видно, как оккупанты схватили мужчину на территории детского сада. Мужчина сопротивлялся, кричал, что ему делают больно, и требовал отпустить его домой. Один из ЛНР-овцев заметил, что женщина снимает инцидент на видео и приказал убрать камеру.

По данным Стратегического командования ВСУ, лидеры "ЛНР" приняли "закон", позволивший своим подчиненным срезать двери в квартиры, чтобы проверять наличие мужчин призывного возраста на оккупированных ими территориях.

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