"Боевой" дельфин атаковал лодку с курсантами возле Крымского моста — СМИ

По неподтвержденным данным, один из курсантов выпал за борт и считается пропавшим без вести.

Россияне заявляют, что в Азовском море неподалеку от Крымского моста дельфин атаковал одну из лодок курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. На судне обнаружили следы от удара.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

В сообщении отмечается, что неподалеку от Крымского моста произошло странное ЧП.

"В ходе учений нахимовцев из Черноморского высшего военно-морского училища одну из лодок едва не пустил на дно дельфин. Строанностей в этой истории сразу несколько. Во-первых, дельфин по какой-то причине атаковал лодку с будущими моряками. В боковой части нашли следы удара, а сама лодка едва не перевернулась", – говорится в сообщении.

Авторы отметили, что непонятно, кто решил проводить учения с несовершеннолетними курсантами в плохую погоду. Под вопросом остается и то, зачем было в зимний период во время высоких волн практиковать эвакуацию с тонущего корабля.

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По неподтвержденным данным, один из курсантов выпал за борт и считается пропавшим без вести. Отмечается, что на российском флоте о ситуации "предпочитают молчать".

"Наши собеседники или в шутку, или всерьез назвали дельфина "боевым" и намекнули на работу ДРГ. Однако эта версия выглядит неубедительно из-за того, что Крымский мост охраняют очень серьезно", — убеждены авторы сообщения.

Кстати, в октябре в ВМС ВСУ информировали, что незаконно построенный Крымский мост охраняют российские корабли, катера и даже боевые дельфины.

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