Боевой медик объявил голодовку из-за плохих условий в психбольнице: омбудсмен отреагировал

В ближайшее время планируется принятие управленческих решений, в том числе и возможная административная ответственность лиц, ответственных за питание, и пересмотр договоров с поставщиками.

Боевой медик из 35 бригады морской пехоты Петр Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в Одесской областной психбольнице №2.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил, что условия в медучреждении действительно неудовлетворительны. Омбудсман отметил, что взял на контроль ситуацию с боевым медиком.

По словам Лубинца, во время проверки соцсетей работники Офиса омбудсмана наткнулись на видео, на котором Конопля заявляет о голодании из-за ненадлежащих условий в больнице. Он жалуется на еду низкого качества и плесень на стенах в палатах.

Дмитрий Лубинец подтвердил, что условия в медучреждении действительно неудовлетворительные / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

"Информация, к сожалению, подтвердилась. Условия, в которых находятся пациенты, включая военнослужащих, абсолютно неудовлетворительны и не соответствуют установленным стандартам", — написал омбудсман.

Лубинец также отметил, что больница находится на этапе реорганизации и присоединяется к КНП "Одесский областной центр психического здоровья".

"Учитывая выявленные нарушения прав пациентов, срочно были направлены письма с рекомендациями для органов государственной власти относительно необходимых мер по их устранению", — добавил омбудсмен.

В ближайшее время планируется принятие управленческих решений, в том числе и возможная административная ответственность лиц, ответственных за питание, и пересмотр договоров с поставщиками.

Напомним, 22 августа Конопля объявил голодовку из-за плохих условий в Одесской областной психбольнице №2. Он отметил, что пациенты больницы не получают должного питания: им не хватает овощей и фруктов, а еда, которую им подают, переварена и состоит из "дешевых продуктов".

"Я объявляю голодовку": боевой медик ошеломил условиями и меню в больнице на Одесчине

Читайте также: