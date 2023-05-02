Боевые беспилотники успешно передают оккупантам «взрывные послания» от украинцев – «Украинская команда» показала видео

Волонтерский штаб «Украинская команда» обнародовал видео работы дронов-камикадзе, на которые собирали средства тысячи украинцев. Каждый из этих дронов, кроме взрывчатки, доставляет оккупантам еще и «взрывные послания» от участников сбора, объявленного «Украинской командой».

Об этом сообщает волонтерский штаб на своей Facebook-странице и призывает присоединяться к сбору.

«Друзья, дроны-камикадзе с вашими взрывными посланиями блестяще уничтожают врага на передовой. Наши защитники посылают нам видео работы ударных беспилотников. А мы делимся этими кадрами с вами, чтобы эту работу могли увидеть все донотившиеся на дроны в рамках сбора «Украинской команды». Наш сбор на 100 дронов-камикадзе продолжается. Мы собрали уже более 2 миллионов гривен. Остался еще один миллион», – сообщает «Украинская команда».

В волонтерском штабе отметили, что каждые 100 гривен доната — это шанс прислать врагу собственное взрывное «поздравление». Чем больше донат – тем больше шансов. А за донат в 32 000 гривен (это стоимость беспилотника) гарантированно получаете персональный дрон, который доставит врагу ваше взрывное послание.

«На видео – работа персональных дронов из второй партии, которую мы отправили на передовую в апреле. На три дрона перечислила деньги одна украинская компания. На них были одинаковые взрывные послания: «За Украину! От Михаила Семеновича!». Еще один именной дрон имел надпись «За Сергея Золотаря от Романа Прокопа». Также на этом видео можно увидеть, как отработали дроны с вашими посланиями «За разрушенное детство» и «За мужчину, много месяцев в плену». Так что донатьте! И пишите в комментариях взрывные послания оккупантам. Наши дроны доставят их точно в цель», — говорится в сообщении.

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