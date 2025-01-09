Боевые действия могут начаться еще в одной области: военный эксперт ошарашил прогнозом

Русской армии, активно наступающей в Донецкой области, осталось немного до административных границ Днепропетровской области. Вполне возможно, что оккупанты смогут дойти до Днепропетровщины.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии "Главреду".

"Продвинуться к административным границам Днепропетровщины россияне вполне могут, и бои могут начаться на территории еще одной области Украины. Но не следует считать, что вся Днепропетровщина будет охвачена войной", — пояснил он.

Чем больше, отмечает Гетьман, до самого областного центра Днепра — россиянам очень далеко, а потому "шансов, что они дойдут до него крайне мало". По его словам, даже возможное достижение административных границ Днепропетровской области не откроет перед войсками РФ никакие ворота или пути.

"Для того чтобы дойти хотя бы до пригорода Днепра, россиянам понадобится несколько лет", — говорит он.

По территории Днепропетровщины теоретически российские войска могут быстрее продвигаться Впрочем, она увеличится не существенно. Кроме того, слишком стремительное продвижение будет означать отрыв от тылов, что затруднит обеспечение той группировки россиян, что сдвинется вперед.

"Итак, россияне могут пытаться быстрее продвигаться, если дойдут до Днепропетровской области, но им это не удастся, потому что, если об этом говорят военные, это понимают и в Генеральном штабе, следовательно, готовятся. Зайти на Днепропетровщину оккупанты действительно могут, но давайте сами себя не пугать их стремительным продвижением там, потому что такого не будет", — подчеркивает эксперт.

Гетман объясняет, что для РФ важны города Днепр, Павлоград, Запорожье. Там расположены предприятия военно-промышленного комплекса и промышленные предприятия, которые производят много полезного. В частности, ракеты и ракетное топливо. Именно поэтому россияне и стремятся добраться до этих городов, отмечает военный эксперт.

"Цели россиян не ограничиваются захватом Донецкой и Луганской областей. Они стремятся захватить всю Украину. Они убеждены, что Украина не должна существовать. Поэтому не стоит надеяться, что цель нашего врага — это четыре области и Крым, которые уже вписаны в российскую конституцию, и все на том. Нет, это ложь. Россияне будут продвигаться столько, сколько мы им позволим", — заявил Алексей Гетьман.

Напомним, в настоящее время армия РФ находится в трех километрах от Покровска в Донецкой области. Город остался без света, газа и водоснабжения.

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